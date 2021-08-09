По его словам, Администрация по контролю за продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.

Другое мнение Одной дозы Pfizer может быть достаточно для людей, которые уже болели COVID-19: исследование

Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%. Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол,

– сказал Фаучи.

Он добавил, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет.

Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через как минимум 5 месяцев получает еще одну дополнительную – усиливающую.

Что известно об усилительной вакцине от Pfizer