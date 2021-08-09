По его словам, Администрация по контролю за продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.

Другое мнение Одной дозы Pfizer может быть достаточно для людей, которые уже болели COVID-19: исследование

Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%. Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол,
сказал Фаучи.

Он добавил, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет.

Что известно об усилительной вакцине от Pfizer

  • Усилительная доза может таки понадобиться, ведь предварительно в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.
  • В то же время третья доза вакцины Pfizer против COVID может увеличить количество антител в 11 раз. Кроме того, там говорят, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма Дельта может вырасти до 100 раз, если сравнить данные до ее введения.