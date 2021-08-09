Усилительная доза Pfizer: кто первым получит дополнительную прививку
Источник:Голос Америки
Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что людям, которые получили 2 прививки препаратом Pfizer, нужна третья доза препарата. Первыми будут прививать дополнительной дозой пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой.
По его словам, Администрация по контролю за продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.
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Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%. Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол,
– сказал Фаучи.
Он добавил, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет.Справка.
Что известно об усилительной вакцине от Pfizer
- Усилительная доза может таки понадобиться, ведь предварительно в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.
- В то же время третья доза вакцины Pfizer против COVID может увеличить количество антител в 11 раз. Кроме того, там говорят, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма Дельта может вырасти до 100 раз, если сравнить данные до ее введения.