Ускоряет выздоровление от COVID-19: в одном препарате обнаружили положительный побочный эффект

Исследователи Венского медицинского университета показали, что препарат, который входит в группу антикоагулянтов, не только благоприятно влияет на выживаемость пациентов с COVID-19, но и влияет на продолжительность болезни.

COVID-19 – многогранное инфекционное заболевание, среди многих осложнений часто случается и свертываемость крови. Пациенты с COVID-19 имеют повышенный риск тромбозов и эмболов, таких как инсульты, инфаркты легких, миокарда и даже тромбозы глубоких вен.

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Использование препаратов, которые подавляют свертываемость крови, входит в рекомендации по лечению COVID-19 с июля 2020 года.

Эти осложнения во время госпитализации прямо влияют на самочувствие пациентов и повышают риск смерти от COVID-19,

– сообщил Давид Перейра из Венского медицинского университета.

После мультицентрового анализа пациентов с COVID-19 в Вене, Линце и Инсбруке группа исследователей заявила, что свертывание крови встречается почти у всех COVID-пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии или которые умирают вследствие COVID-19. Хотя антикоагулянтные препараты улучшают выживаемость пациентов с COVID-19-они не влияют на иммунологические процессы, связанные со свертыванием крови (иммунотромбоз).

Низкомолекулярный гепарин сокращает продолжительность инфекции

Но анализ показал, что у пациентов, получавших низкомолекулярный гепарин, период активной инфекции SARS-CoV-2 сокращается.

У пациентов, получающих этот препарат, время инфицирования в среднем на четыре дня короче, чем у пациентов, не получающих низкомолекулярный гепарин. Мы были удивлены, увидев, что низкомолекулярный гепарин может оказывать прямое влияние на коронавирус и его заразность,

– сказал Дэвид Перейра.

Экспериментальные исследования показали, что гепарин может подавлять способность SARS-CoV-2 связываться с клетками, тем самым предотвращая их заражение.

Эти наблюдения были сделаны в результате тесного сотрудничества между тремя вовлеченными больницами:

больницей Фаворитен в Вене,

региональной больницей Инсбрука,

университетской больницей Йоханнеса Кеплера в Линце.

Это еще раз подчеркивает важность сотрудничества во время пандемии COVID-19 для лучшего понимания болезни и ее лечения.