Условие, которое поможет вакцинировать 70% населения Украины
Источник:Интерфакс-Украина
В Украине реально вакцинировать против COVID-19 более 70% населения. Впрочем, для этого сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска.
Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцинировать большинство населения Украины реально, если изменить тактику вакцинальной программы.
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Ярно Хабихт – представитель ВОЗ
"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать более 70%. По результатам опросов в августе мы видим, что каждый второй украинец заинтересован в том, чтобы вакцинироваться. Но самое важное – это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".
Опыт Европы
По его словам, в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.
Поэтому, по словам эксперта, очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, имеющих высокие риски инфицирования.
Ярно Хабихт выразил надежду, что ближайшие месяцы именно по такому сценарию и будет двигаться Украина.
К слову, согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы", не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев.
Статистика вакцинации
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 122 906 человек. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы, то есть получили две прививки – 50 705 человек.
- Всего с начала прививочной кампании иммунизированы уже 6 169 886 граждан. По крайней мере одну дозу препарата против коронавируса получили 6 169 884 человека. В то же время полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- Всего в Украине провели 11 229 655 прививок.