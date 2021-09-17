Условие, которое поможет вакцинировать 70% населения Украины

В Украине реально вакцинировать против COVID-19 более 70% населения. Впрочем, для этого сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска.

Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцинировать большинство населения Украины реально, если изменить тактику вакцинальной программы.

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Ярно Хабихт – представитель ВОЗ "Я надеюсь, что реально можно провакцинировать более 70%. По результатам опросов в августе мы видим, что каждый второй украинец заинтересован в том, чтобы вакцинироваться. Но самое важное – это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".

Опыт Европы

По его словам, в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.

Поэтому, по словам эксперта, очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, имеющих высокие риски инфицирования.

Ярно Хабихт выразил надежду, что ближайшие месяцы именно по такому сценарию и будет двигаться Украина.

К слову, согласно данным опроса фонда "Демократические инициативы", не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев.

Статистика вакцинации

Источник: Минздрав