Что увеличивает риски заболеть COVID-19

Исследование Центра аэрозолей Бристольского университета показало, что коронавирус быстрее передается на короткие расстояния, поэтому физическая дистанция и ношение маски, вероятно, является самым эффективным средством предотвращения инфекции.

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Вентиляция, тоже очень важна, но имеет меньшее влияние на заразность коронавируса.

Как проводили исследования

До сих пор предположения ученых о том, как долго вирус "выживает", основывались на исследованиях, которые предусматривали распыление вируса в герметичных сосудах. Однако такие эксперименты не точно повторяют то, что происходит, когда человек кашляет или дышит.

Теперь исследователи разработали аппарат, который позволил им генерировать любое количество крошечных частиц, содержащих вирусы, и удерживать их между двумя электрическими кольцами от 5 секунд до 20 минут, контролируя температуру, влажность и тому подобное.

Это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать, что происходит с воздухом во время процесса выдоха,

– отметил один из исследователей.

В ходе эксперимента ученые предположили – из-за того, что вирусные частицы покидают легкие относительно влажными и богатыми углекислым газом, они быстро теряют воду и высыхают.

Этот фактор нарушает способность вируса инфицировать клетки человека, но скорость высыхания частиц изменяется в зависимости от относительной влажности окружающего воздуха.

Расчеты ученых

Когда этот показатель был ниже 50%, как вот во многих офисах – вирус потерял половину своей инфекционности в течение 10 секунд, после чего спад был медленнее и стабильнее.

При влажности 90% – примерно эквивалентно паровой или душевой – снижение инфекционности было более постепенным: 52% частиц оставались заразными через 5 минут, а через 20 минут – примерно 10%.

Важно! Однако температура воздуха не влияет на вирусную инфекцию. Это опровергает распространенную гипотезу о том, что передача вируса ниже в теплую погоду.

Данное моделирование подчеркивает важность ношения маски в ситуациях, когда люди не могут физически дистанцироваться друг от друга.