Украина заинтересована в том, чтобы частные фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19. В то же время коммерческого рынка вакцин против коронавируса на сегодня в мире просто не существует.

Можно ли купить вакцину самостоятельно

Министр здравоохранения Максим Степанов не против, чтобы у украинцев была возможность купить вакцину против COVID-19 в аптеке.

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Максим Степанов "Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, пожалуй, ее можно будет купить. Минздрав, наоборот, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем".

В то же время министр подчеркнул, что это могут быть только те вакцины, которые получили украинскую регистрацию.

Максим Степанов пообещал, что все нужные Гослекслужбе процедуры проведут очень быстро.

Максим Степанов "И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет".

Коротко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Предварительно глава Минздрава признал, что Украина почти вдвое отстает от разработанного правительством плана вакцинации.

Среди важных причин министр назвал "организационные моменты" – например, проблемы с пунктами вакцинации. Но есть и такие, которые Степанову было и "стыдно озвучивать", среди них – "не успели", "не было желающих".

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 4 616 человек.

196 880 человек привили с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Сейчас иммунизацию населения проводят препаратом CoviShield, то есть AstraZeneca. Первую партию 500 доз препарата Украина получила 23 февраля, их хватит на прививки против COVID-19 для 250 тысяч человек. Срок годности полумиллиона индийских вакцин против коронавируса истекает 23 июня 2021 года.

Впрочем 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India).

В тот же день, 25 марта в Украину прибыла первая партия (215 тысяч доз) вакцины от китайского производителя Sinovac.

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