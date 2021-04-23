Проводить такие прививки будут исключительно мобильные бригады. О таком алгоритме действий рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга 23 апреля.

Актуально Ляшко передал публичный "привет" трем областям Украины, которые нарушили алгоритм вакцинации

План вакцинации не нарушают

Вакцинация в Украине продолжается в соответствии с дорожной картой и тех этапов, которые ею определены.

В то же время регистрация коллективов, которая происходит, предназначена для того, чтобы в случае поступления большого количества доз вакцины, оперативно и эффективно использовать все платформы, предусмотренные для проведения прививок.

В частности у нас используются пункты прививки и мобильные бригады,

– пояснил Ляшко.

Внимание! Сейчас вакцинацию ожидает более 10 тысяч работников различных компаний. По словам Виктора Ляшко, нет ограничений относительно того, какая это компания – государственная, коммунальная или частная.

Каким препаратом будут вакцинировать коллективы

Санитарный врач также уточнил, что пока не может назвать препарат, которым будут проводить прививки организованным коллективам.

Виктор Ляшко “Будут прививать той вакциной, которую будет наиболее уместно использовать в конкретный период на платформе мобильных бригад”.

По словам замминистра, такое решение не нарушает национальный план иммунизации. Ведь в дорожной карте указано, что в стране одновременно могут продолжаться несколько этапов вакцинации.

Когда мы говорим о 1, 2 и начале 3 этапа, то ими предусмотрено вакцинирование около 10 млн человек. Но есть люди, которые думают, колеблются, не могут получить прививку в конкретный период,

– добавил санврач.

Поэтому, Виктор Ляшко отметил, что такое решение приняли для того, чтобы вакцина не лежала на складах, а эффективно использовалась.

Справка: вчера, 22 апреля в Минздраве сообщили, что коллективы, где есть более 50 желающих вакцинироваться, могут оставить заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации против COVID-19. Запись возможна по номеру телефона 0 800 60 20 19. Компании должны заранее самостоятельно организовать подготовку и процесс вакцинации.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала