Первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк во время брифинга сообщила, что в связи с приказом о внесении изменений в стандарты лечения, решение о выписке принимает личный врач "на основании уменьшения клинических признаков заболевания со стойкой тенденцией к нормализации лабораторных показателей".
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По словам заместительницы, отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса определяется методом ПЦР. Если активный инфекционный процесс отсутствует, больной может быть выписан домой на самоизоляцию и для продолжения лечения врачом первичной медицинской помощи.
Условия выписки "тяжелых" пациентов
Пациент, нуждающийся в кислородной поддержке может быть выписан на амбулаторное лечение при выполнении двух требований одновременно:
- Уровень насыщения крови кислородом (SpO2) должен быть больше или равен 94% при дыхании пациентом кислородом, низкий поток должен быть 3-5 литров в минуту.
- А также в наличии должен быть кислородный концентратор, который обеспечивает поток до 8 литров.
Также пациенту семейный врач должен объяснить правила использования и обслуживания концентратора.
То есть если пациент уже не нуждается при определенных показателях такой стационарной помощи, но нуждается в кислородной поддержке, он может быть выписан домой под наблюдение семейного врача и при наличии во врачебной амбулатории концентратора, который обеспечит ему определенную кислородную поддержку в домашних условиях,
– объяснила Садовьяк.
Какова ситуация с COVID - 19 в Украине
- Летальность остается высокой. За минувшие сутки от недуга умерли еще 387 больных.
- Общее число умерших от COVID-19 в стране возросло до 43 778.
- В течение 28 апреля в Украине против COVID-19 вакцинировали 70 469 человек. С начала вакцинальной кампании прививки получили 629 184 человека. Из них только 10 закончили вакцинацию, то есть получили 2 инъекции.