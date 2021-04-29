Первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк во время брифинга сообщила, что в связи с приказом о внесении изменений в стандарты лечения, решение о выписке принимает личный врач "на основании уменьшения клинических признаков заболевания со стойкой тенденцией к нормализации лабораторных показателей".

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По словам заместительницы, отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса определяется методом ПЦР. Если активный инфекционный процесс отсутствует, больной может быть выписан домой на самоизоляцию и для продолжения лечения врачом первичной медицинской помощи.

Условия выписки "тяжелых" пациентов

Пациент, нуждающийся в кислородной поддержке может быть выписан на амбулаторное лечение при выполнении двух требований одновременно:

Уровень насыщения крови кислородом (SpO2) должен быть больше или равен 94% при дыхании пациентом кислородом, низкий поток должен быть 3-5 литров в минуту.

А также в наличии должен быть кислородный концентратор, который обеспечивает поток до 8 литров.

Также пациенту семейный врач должен объяснить правила использования и обслуживания концентратора.

То есть если пациент уже не нуждается при определенных показателях такой стационарной помощи, но нуждается в кислородной поддержке, он может быть выписан домой под наблюдение семейного врача и при наличии во врачебной амбулатории концентратора, который обеспечит ему определенную кислородную поддержку в домашних условиях,

– объяснила Садовьяк.

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