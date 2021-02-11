Ученые из Университета Северной Каролины представили новые лекарства, которые эффективны для лечения и профилактики COVID-19. Препарат быстро блокирует репликацию вируса в организме. И чем раньше начать лечение, тем быстрее удается побороть недуг. Лекарства уже тестируют во 2 и 3 фазах клинических исследований.

Что известно об эффективности препарата

Первые эксперименты оценки эффективности препарата EIDD-2801 начали еще в прошлом году, и что интересно, результаты исследований продемонстрировали эффективность против SARS и MERS – родственных SARS-CoV-2 коронавирусов 2003 и 2012 годов. Новые эксперименты показали, что EIDD-2801 имеет значительную эффективность для лечения COVID-19.

К теме Нашли препарат, который ускоряет выздоровление от COVID-19

Как проводили исследования

Результаты получены на новой модели мышей, которым имплантировали ткань легких человека (это было необходимо, поскольку человеческие коронавирусы не реплицируются у мышей).

Далее ученые инфицировали ткани легких SARS-CoV-2, после чего наблюдали, как быстро EIDD-2801 будет подавлять размножение вируса в организме.

Сначала EIDD-2801 вводили через сутки или 48 часов после воздействия SARS-CoV-2, повторяя лечение каждые 12 часов.

Результаты эксперимента

Всего через 2 дня ученые зафиксировали резкое и более чем 25 000-кратное снижение количества вирусных частиц в тканях легких, если лечение начинали уже через сутки после инфицирования.

Если терапию начинали через 48 часов, то вирусная нагрузка снижалась на 96%.



Ученые очертили эффективность препарата как высокую / Фото Unsplash

Препарат, как профилактика COVID-19

Ученые также попытались протестовать профилактический потенциал EIDD-2801 и вводили его за 12 часов до заражения и затем каждые 12 часов. В этом случае лекарства значительно снижали репликацию вируса.

Кроме того, вирусная нагрузка на организм снизилась в более чем 100 тысяч раз. Результаты подтвердили 2 независимых эксперимента.

В целом, исследования показывают, что EIDD-2801 может быть эффективен не только в лечении и профилактике COVID-19, но и оказаться высокоэффективным средством против будущих вспышек коронавирусов,

– заметил соавтор исследования Ральф Барик.

Перспектива применения препарата

Сейчас EIDD-2801 тестируют в 2 и 3 фазах клинических исследований, которые должны доказать безопасность и эффективность препарата для человека. В случае успеха, лекарства планируют выпускать в таблетках.