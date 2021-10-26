Успешный эксперимент Минздрава: в Моршине вообще нет госпитализированных с COVID-19

После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в курортном Моршине на Львовщине для выработки коллективного иммунитета, нет никаких госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Моршин без госпитализированных

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий. По его словам, в Моршине всего 22 человека заболели COVID-19, из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице.

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Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции,

– рассказал Руслан Ильницкий.

Городской голова отметил, что имели более высокие ожидания от массовой иммунизации, в городе надеялись, что люди вообще не будут болеть коронавирусом. Но, по его словам, во время предыдущей волны в марте в Моршине госпитализированных в тяжелом состоянии было очень много, были и летальные случаи.

Экономический фактор

"Если говорить об экономическом факторе, потому что это также была наша мотивация, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, которые есть в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90–100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономического пандемического кризиса", – отметил городской голова.

Что известно об эксперименте в Моршине