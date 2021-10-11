Успешный украинский стартап запустил международную кампанию для улучшения психического здоровья

Украинский стартап Headway, который создал приложение №1 в мире по количеству загрузок в нише самарри книг, запустил международную социальную кампанию Claim These Words ко Всемирному дню психического здоровья. Цель – привлечь внимание к важности ментального здоровья.

Как будет проходить кампани

Команда Headway запустила Instagram-маску с инсайтами из книг о психическом здоровье. Таким образом компания стремится рассказать миру, как важно поддерживать себя и других. Фразы для улучшения ментального состояния из восьми бестселлеров появляются в случайном порядке. Они написаны на английском языке, чтобы охватить как можно большее количество людей из разных стран.

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Для кампании выбрали Instagram как платформу, ведь исследования показали, что пользователи воспринимают ее как инструмент социального сравнения. Вместе с фильтрами, что значительно видоизменяют внешность, это может влиять на самооценку, вызвать тревогу и депрессивные состояния.

Какая цель

Всего в мире от депрессии страдают более 280 миллионов человек, а в Украине 30% людей имеют психическое расстройство в течение жизни. Такая статистика доказывает, что забота о ментальном здоровье должна стать одним из приоритетов современности.

Миссия Headway – помогать людям во всем мире развиваться, в том числе, и ментально. Мы выбрали именно такой интерактивный инструмент, ведь стремимся показать, что фильтровать информацию и поддерживать себя и других – важные составляющие психогигиены,

– прокомментировал СЕО и основатель Headway, Антон Павловский.

В книги для инста-маски вошли идеи из таких мировых бестселлеров как "Человек в поисках настоящего смысла" Виктора Франкла, "Искусство быть счастливым" Далай-ламы, а также украинского издания Марка Ливина и Ильи Полуденного "Простыми словами" и другие.