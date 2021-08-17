В частности, на Киевщине провели почти 9 тысяч прививок. В целом в Украине проведены 7 584 403 прививки.

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Вчера вакцинацию в стране проводили:

804 мобильные бригады,

2 755 пунктов прививки,

324 центра вакцинации.

Обратите внимание! С начала вакцинальной кампании привиты 4 793 100 человек: из них получили одну дозу – 4 793 098 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

Ляшко не сможет выполнить обещание в 10 миллионов прививок

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не сможет выполнить свое обещание сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. Речь шла о вакцинации не менее 5 миллионов украинцев двумя дозами.

По состоянию на 17 августа, чтобы выполнить свое обещание, данное депутатам перед назначением на пост, министр с командой должны были бы организовать за две недели августа еще 3 603 117 вакцинаций.

Со 2 по 8 августа привили почти 533 000 человек, с 9 по 15 августа – почти 548 000 человек. Чтобы выполнить обещание, следует прививать по 1 миллиону 800 тысячам человек в неделю в течение двух недель.

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