Успевает ли Ляшко выполнить обещание в 10 миллионов прививок: актуальная статистика
Источник:Минздрав Украины
За прошедшие сутки, 16 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, две дозы вакцины, а следовательно завершили курс иммунизации – 53 232 человека.
В частности, на Киевщине провели почти 9 тысяч прививок. В целом в Украине проведены 7 584 403 прививки.
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Вчера вакцинацию в стране проводили:
- 804 мобильные бригады,
- 2 755 пунктов прививки,
- 324 центра вакцинации.
- из них получили одну дозу – 4 793 098 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
Ляшко не сможет выполнить обещание в 10 миллионов прививок
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не сможет выполнить свое обещание сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. Речь шла о вакцинации не менее 5 миллионов украинцев двумя дозами.
По состоянию на 17 августа, чтобы выполнить свое обещание, данное депутатам перед назначением на пост, министр с командой должны были бы организовать за две недели августа еще 3 603 117 вакцинаций.
Со 2 по 8 августа привили почти 533 000 человек, с 9 по 15 августа – почти 548 000 человек. Чтобы выполнить обещание, следует прививать по 1 миллиону 800 тысячам человек в неделю в течение двух недель.
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