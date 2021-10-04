Установили, что может снизить риск послеродовой депрессии

Американские медики провели исследование с участием почти 30 тысяч женщин из половины штатов США. Они установили, что кормление грудью снижает риск развития послеродовой депрессии.

Так, чем дольше женщины с этим расстройством на фоне родов кормили детей грудью, тем лучше они чувствовали себя. В ходе исследования медики учитывали социальный статус волонтерок, наличие вредных привычек и эпизоды возможного абьюза до и во время беременности.

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Что такое послеродовая депрессия

Это состояние после родов, расстройство настроения, которое характеризуется глубокими чувствами грусти, раздражительности, тревоги и усталости. Длится в среднем 1 – 3 недели, хотя все очень индивидуально.

Также случаются проблемы со сном и аппетитом, приступы плача, которые длятся долгое время после появления на свет ребенка и могут серьезно осложнить жизнь матери. Во время серьезных случаев может даже привести к самоубийству. Так что это не просто грусть и усталость после рождения ребенка.

Справка. Примерно 13% рожениц имеют депрессию, 9% – тревожное расстройство, а 3 – 5% – обсессивно-компульсивное расстройство. Женщины, родившие со значительным вмешательством и риском для жизни, вероятно, будут иметь посттравматическое расстройство. До 12% родителей переживают выгорание. В таких случаях советуют обращаться за помощью к психотерапевту.

Диагностировать послеродовую депрессию помогут тесты:

У половины женщин с таким диагнозом депрессия возникает впервые, при чем, если она присутствовала после первой беременности, то обычно придет и после второй.

Кормление грудью после родов

Медики из Колледжа сестринского дела, что во Флориде, и их коллеги из других частей США хотели показать, что избежать послеродовой депрессии поможет грудное вскармливание.

Как выяснилось, у женщин, которые на момент сбора данных кормили младенца грудью, был заметно ниже риск послеродовой депрессии, чем у других матерей. Также авторы работы обнаружили связь между продолжительностью грудного вскармливания и этим аффективным расстройством: чем дольше мамы, страдающие депрессией на фоне родов, кормили малышей грудью, тем легче становилось их состояние.

Результаты нашего исследования показывают, что грудное вскармливание – экономически эффективная и здоровая стратегия, которая может снизить риск послеродовой депрессии у женщины,

– подытожила доктор Сафия Джордж.

Что известно об исследовании