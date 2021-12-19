Прививка детей вакциной от Pfizer
Для детей Pfizer уменьшила дозировку препарата. Для возрастной группы в возрасте от 12 лет доза составляет 30 микрограммов вакцины. Дозу для детей от 5 до 11 лет снизили до 10 мкг, для самых маленьких – до 3 мкг.
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Предварительно исследования показывали, что доза в 3 микрограмма вызывает сильный иммунный ответ у детей и минимизирует риск побочных эффектов.
В итоге компания решила добавить к испытаниям третью дозу.
"Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 микрограмма, полученной по крайней мере через два месяца после второй дозы, чтобы проверить, обеспечивает ли она высокий уровень защиты в этой юной возрастной группе", — заявили в компании.
В то же время эффективность вакцины от коронавируса для детей 12 – 15 лет составляет 100%.
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