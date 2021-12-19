Установили возраст, когда вакцина от Pfizer не формирует иммунитет

Испытания вакцины Pfizer против коронавируса среди детей в возрасте до 5 лет показали, что две дозы не формируют ожидаемого иммунитета.

Прививка детей вакциной от Pfizer

Для детей Pfizer уменьшила дозировку препарата. Для возрастной группы в возрасте от 12 лет доза составляет 30 микрограммов вакцины. Дозу для детей от 5 до 11 лет снизили до 10 мкг, для самых маленьких – до 3 мкг.

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Предварительно исследования показывали, что доза в 3 микрограмма вызывает сильный иммунный ответ у детей и минимизирует риск побочных эффектов.

Но промежуточные данные, которые получил независимый совет по мониторингу и безопасности Pfizer, показывают, что этот режим малых доз не вызвал ожидаемого иммунного ответа у детей в возрасте до 5 лет.

В итоге компания решила добавить к испытаниям третью дозу.

"Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 микрограмма, полученной по крайней мере через два месяца после второй дозы, чтобы проверить, обеспечивает ли она высокий уровень защиты в этой юной возрастной группе", — заявили в компании.

В то же время эффективность вакцины от коронавируса для детей 12 – 15 лет составляет 100%.

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К слову, в Украине разрешили вакцинировать против коронавируса абсолютно всех детей в возрасте от 12 лет. Противопоказания к вакцинации такие же, как и у взрослых – наличие аллергии на один из компонентов препарата Pfizer от Comirnaty.