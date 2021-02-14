Коронавирус мутирует и это потенциально делает имеющиеся сегодня вакцины менее эффективными против него. Это не значит, что они не работают, однако, по предварительным данным, их способность защищать от нескольких новых вариантов вируса сейчас несколько слабее.

Это уже вызывает опасения ученых и правительств ряда стран. В частности, в Германии накануне продлили национальный локдаун до 7 марта. Канцлер Ангела Меркель выступила в Бундестаге объяснила это решение тем, что новые мутации, которые уже зафиксировали в Германии, могут "разрушить успехи, достигнутые многомесячной изоляцией".

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Что известно о новых "проблемных" мутациях?

Вирус мутирует, появляются новые его штаммы и это – нормально. Однако некоторые варианты COVID-19 все же вызывают беспокойство, поскольку могут сделать вакцину менее эффективной или же затянуть пандемию.

Генетические изменения происходят, когда вирус создает новые копии для распространения и существования. Большинство изменений незначительны, а некоторые из них могут даже повредить выживанию вируса. Однако некоторые варианты могут сделать его более инфекционным или угрожающим для людей.

Сегодня существует три "подозрительных" варианта вируса, который вызывает COVID-19:

штамм Кента (Британия);

Южноафриканский штамм;

Бразильский штамм.

Штамм Кента (Великобритания)

Вариант, получивший название B.1.1.7, был впервые обнаружен в сентябре в графстве Кент на юго-востоке Англии. До декабря штамм составил 60% новых случаев заболевания COVID-19 в Великобритании, став самой распространенной версией коронавируса в стране.

Как пишет Al Jazeera, хотя предварительные данные и свидетельствуют о том, что вариант может быть на 30% смертельнее предыдущего доминирующего штамма, эксперты утверждают: пока информации недостаточно для того, чтобы определить, насколько он заразен.

Сначала сообщалось, что вариант может передаваться между людьми на 70% быстрее, но последние исследования общественного здоровья Англии этот показатель определяют на уровне 30-50%.

Кроме того, ранние исследования показывают, что вакцины против этого варианта эффективны. На прошлой неделе испытания Novavax и Johnson&Johnson показали эффективность 86% и 66% соответственно. А в конце января ученые определили, что вакцина Moderna также работает против этого штамма.

Вариант уже был обнаружен в более чем 50 других странах, включая Китай, Индию и США. Он, в частности, имеет мутацию, присутствующую в южноафриканском варианте – E484K, который, как полагают, помогает вирусу избегать антител.

На днях в Великобритании обнаружили еще четыре новых случая мутированного варианта Кента, передает ВВС. Поэтому в Манчестере планируют сделать более 10 тысяч ПЦР-тестов, чтобы помочь ученым и работникам сферы здравоохранения больше узнать о мутированных вариантах COVID-19, а также выявить бессимптомных носителей. Волонтеры будут ходить по домам и предлагать людям протестироваться.

Однако специалисты отмечают: пока нет четких доказательств того, что этот вариант является устойчивым к вакцине или вызывает более тяжелое течение болезни. Кроме того, пока неизвестно, может ли новый штамм легче передаваться между людьми.

В то же время консультативная группа по вопросам угрозы новых и респираторных вирусов признала мутацию штамма Кент "вариантом беспокойства", передает Sky News. Здесь опасаются, что он может быть трансмиссивным или повлиять на эффективность вакцины.

Южноафриканский штамм

Этот вариант известен как B.1.351. Он уже доминирует в нескольких провинциях Южной Африки. По меньшей мере 32 другие страны, включая Австрию, Британию, Норвегию и Японию, также обнаружили случаи этого штамма.

Вариант имеет около 20 генетических изменений по сравнению с предыдущими формами вируса Sars-Cov-2. Наибольшее беспокойство вызывает мутация E484K: такой вирус изменяет поверхность белка, который использует для проникновения в клетки человека. Это затрудняет распознавание и уничтожение его иммунной системой, если она прошла "обучение" вакцинами на основе предыдущих форм.

Как пишет ВВС, пока нет доказательств того, что штамм ЮАР вызывает более серьезные заболевания у подавляющего большинства людей, которые им заразились. Как и в "оригинальной версии", риск является самым высоким для пожилых людей или с серьезными основными заболеваниями.

Но здесь также есть опасения, что он может распространяться легче, и вакцины против этого варианта могут работать не так хорошо.

Вакцину Pfizer/BioNTech протестировали против мутаций африканского штамма N501Y и Е484К в лаборатории, используя образцы крови от привитых людей. В этом исследовании вакцинация сработала, но была несколько менее эффективной.

Ранние результаты исследования Moderna свидетельствуют о том, что вакцина все еще эффективна против южноафриканского варианта, хотя иммунный ответ может быть не таким сильным или длительным. Две новых вакцины – Novavax и Johnson&Johnson – похоже, предлагают некоторую защиту от этого штамма также.

Ученые в настоящее время работают, в частности, над обновлением вакцины AstraZeneca, поскольку исследования показывают, что этот препарат, как и другие, может быть менее эффективным против южноафриканского варианта. Однако все вакцины, используемые сейчас, все равно должны защищать от тяжелого течения заболевания.

Даже в худшем случае вакцины при необходимости могут быть переработаны и доработаны.

Бразильский штамм

Вариант вируса, обнаруженный в середине января в Японии, происходит из бразильского штата Амазонас. Он уже стал доминирующим в его столице – Манаусе, усиливая первоначальные подозрения, что он может быть более заразным. Штамм также имеет упомянутую выше мутацию E484K.

Ученые пока не понимают, почему вариант так взрывно распространился в Бразилии и несет ли он в себе особо опасный набор мутаций. Происходит бразильский штамм из линии P.1 – ответвления большей линии B.1.1.28.

New York Times пишет, что Р.1 является "близким родственником" В. 1.351 (южноафриканский штамм) и имеет те же мутации белка коронавирусного спайка. Вероятно, он сможет преодолеть иммунитет, выработанный после заражения другими штаммами.

Ключевые мутации белка спайка похожи на мутации В. 1. 351, хотя они возникли независимо:

N501Y помогает вирусу плотнее закрепляться в клетках человека.

K417T также может помочь более плотно зафиксировать вирус.

E484K может помочь вирусу избежать некоторых видов антител.

Так есть ли основания сейчас бояться новых штаммов?

Financial Times со ссылкой на профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джона Эдмундса пишет, что иммунный ландшафт вируса меняется, поскольку все больше людей имеют иммунитет против него: переболели или получили вакцину.

Во время первой фазы пандемии в начале 2020 года Sars-Cov-2 распространялся через ранее неэкспонированную популяцию, поэтому ему потребовалось время, чтобы развить мутации, которые могли бы избегать внимания иммунной системы. Сейчас это изменилось.

Эпидемиологи утверждают, что момент максимальной опасности может наступить в течение ближайших нескольких месяцев, когда большое количество людей будет иметь антитела, но многие все еще будут оставаться незащищенным. Тогда было бы достаточно передачи от сообщества, чтобы генерировать новые варианты, и достаточно иммунитета, чтобы создать преимущество для вариантов, которые смогут избежать его.

Угроза, которую представляют новые варианты, давит на производителей вакцин, чтобы они готовились адаптировать свои вакцины. Как быстро они смогут это сделать, будет зависеть от процесса разработки, производства и регулирования каждой прививки.

Вакцину Moderna, которая, как и Pfizer/BioNTech, опирается на технологию мРНК, будет легче адаптировать к новым вариантам, чем вакцины на основе аденовируса и белков, что требуют выращивания культур клеток в течение недель, таких как AstraZeneca.

Несмотря на то, что ученые согласны с тем, что мутации, обнаруженные у трех вышеупомянутых "проблемных" вариантах, делают коронавирус более инфекционным, нет никаких доказательств, что они на самом деле ухудшают течение болезни или чаще вызывают смерть.