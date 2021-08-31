Важно чтобы в организме не было дефицитов

Питательные вещества необходимы организму для нормального функционирования, в частности, витамины поддерживают иммунную функцию, омега-3, ALA, EPA и DHA – иммунную и мозговую функции. Минералы помогают функционировать нервным клеткам и обеспечивать здоровье костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.

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Известно, что рацион многих людей недостаточно сбалансирован, поэтому недостаток питательных веществ – не редкость. В то же время есть добавки, которые могут назначить врачи для того, чтобы перекрыть нехватку тех или иных веществ. Но усваиваются ли они нашим организмом?

Какие добавки хорошо усваиваются организмом

Исследования американских ученых показывают, что добавки таки могут помочь восполнить пробелы в питании.

В некоторых случаях их количество, полученное из добавок, может быть выше, чем полученное из пищи.

Это актуально с добавками витамина С, кальция и витамина В12. А, согласно Национальному обследованию состояния здоровья и питания, люди, которые принимают поливитамины, имеют больше шансов получить рекомендуемое количество многих микроэлементов.

Другие исследования показывают, что такие питательные вещества, как ALA, EPA и DHA, усваиваются из добавок рыбьего жира.

Стоит знать! Большинство питательных веществ сначала расщепляются в тонком кишечнике, только потом попадают в кровь.

Поэтому проверить, усваиваются ли питательные вещества легко – ученые измеряют их уровень в крови до и после приема добавок. Или косвенно тестируют, наблюдая за людьми, которые принимают добавки, и теми, кто не принимает.

Как лучше "обогатить" организм всеми нужными микроэлементами

Источник: Минздрав

Официальные пищевые рекомендации, например, Food and Nutrition Board (США), советуют получать витамины и минералы из пищи, а не из добавок.

Сбалансированная пища – это здоровый кишечник. Если есть нерегулярно, переедать, есть мусорную еду, а потом "полировать" это таблетками, то это будет лучше, чем ничего, но хуже, чем просто правильное питание. Потому здоровый кишечник это ежедневная работа.

Принимать добавки "на всякий случай" не рекомендуется.

Диетические добавки могут быть полезны для людей с определенными медицинскими показаниями. Эти показания должен определить врач. Прежде всего добавки рекомендованы людям, которые по каким-то причинам не могут получить все необходимые вещества из пищи.