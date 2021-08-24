Ученые отметили, что дискуссия о происхождении пандемии стала политизированной и острой. Но необходимо внимательно изучать все доказательства.

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Рынки животных – эпицентр ранних случаев COVID-19

Карты с точным указанием географических мест первых случаев COVID-19 в декабре 2019 года показывают, что сначала они были обнаружены недалеко от оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане. Также первые вспышки фиксировались на других животных рынках.

В последующие недели случаи заражения коронавирусом начали выявлять по всему миру. Первых умерших инфицированных начали регистрировать в 2020 году. И они также были связаны с животными рынками.

Это говорит нам о том, где началась эпидемия и где началась интенсивная передача. Это говорит о том, что эпидемия началась на рынках в этом районе: на рынке Хуанань и, возможно, на других рынках,

– заявил Стивен Гольдштейн, доктор философии и эволюционный вирусолог из Университета здравоохранения штата Юта.

Отсутствие доказательств утечки из лаборатории

Уханьский институт вирусологии часто обвиняют в утечке вируса. Но в течение первой недели после появления вируса ни один из самых первых задокументированных случаев или смертей не был зарегистрирован рядом с Институтом. Кроме этого, ни один из первых задокументированных случаев не был связан с персоналом лаборатории.

Также до сих пор нет никаких доказательств того, что исследователи в институте работали с SARS-CoV-2 или тесно связанными с ним вирусами.

Инфекционные заболевания человека часто возникают у животных.

COVID-19-не первое инфекционное коронавирусное заболевание, связанное с рынками животных. Вспышки SARS, вызванного вирусом SARS-CoV в 2002 и 2003 годах были связаны с животными рынками в Китае.

Кроме SARS-CoV и SARS-CoV-2, за последние 20 лет человеку от животных передались 5 других коронавирусов. Так что не будет неожиданностью, если окажется, что SARS-CoV-2 таким же образом проник в человеческую популяцию.

Никаких признаков антропогенных изменений вируса

Постоянный аргумент в пользу теории лабораторных утечек заключается в том, что вирус SARS-CoV-2 несет в себе определенный короткий генетический код, который иногда превращается в лабораторные продукты, а именно на сайт расщепления фурина. Ранее исследователи проанализировали генетические последовательности нескольких коронавирусов и обнаружили, что данный код является обычным среди них.

Авторы обзора также определили, что конкретный код в SARS-CoV-2 несовершенен, поэтому не может выполнять свою функцию должным образом. А исследование последовательности вируса не выявило других потенциальных признаков преднамеренной манипуляции.

И хоть много доказательств свидетельствует о природном происхождении коронавируса, дикие животные с вирусом SARS-CoV-2 до сих пор не были найдены. Поэтому ученые не могут полностью отклонить возможность утечки из лаборатории.