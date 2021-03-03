Увеличение полового члена: как выбрать метод и от чего отказаться
В большинстве случаев увеличение мужского полового органа не приносит желаемых результатов, а наоборот становится причиной серьезных осложнений. В интернете можно ознакомиться с большим количеством рецептов и советов, как быстро и эффективно увеличить мужской орган без хирургического вмешательства.
Источник:24 канал
Об этом Здоровью 24 рассказала кандидат медицинских наук, врач дерматолог-онколог, инъекционист контурной пластики, владелица сети клиник эстетической медицины Мирослава Новосильская.
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В список самых распространенных и достаточно опасных методов входят:
- применение вантуза;
- помпа для накачки автомобильных колес, матрасов и прочее;
- пылесос.
Применение кремов и лосьонов для увеличения члена
Специальные кремы, гели и даже таблетки – все это неэффективные методы. Чаще всего такие средства влияют на качество сексуальной жизни, продолжительность полового акта, но никаким образом не касаются длины пениса. Ведь добиться удлинения полового органа у мужчин удается исключительно естественным путем, когда происходит стимулирование роста мягких тканей и деления клеток.
Кроме того, после кремов и лосьонов мужчины часто обращаются за помощью к дерматовенерологам, жалуясь на аллергические реакции. Это связано с гиперчувствительностью кожи, которая реагирует на состав компонентов.
В последнее время все чаще можно встретить рекламу крема для увеличения мужского полового органа, в составе которого содержится перец. Действительно, такие кремы позволяют добиться визуального удлинения, но это связано с тем, что эта составляющая улучшает кровообращение. Однако не стоит игнорировать и последствия применения такого средства: жжение кожи и покраснение.
Увеличить половой член в домашних условиях невозможно / Фото: Unsplash
Увеличение с помощью хирургического метода
Существует несколько вариантов хирургических методов для увеличения полового члена. Совсем недавно на международном съезде хирургов был рассмотрен вопрос увеличения пениса с помощью подрезки. При этом такой метод был признан неэффективным по нескольким причинам:
- Максимальный результат от проведенной операции составляет не более 0,5 сантиметра в длину.
- Член не увеличивается в головке, а во время полового акта может проникнуть вглубь на 0,5 сантиметра больше.
Еще один не менее распространенный, но также спорный метод, – применение специальных шариков диаметром от 2 до 12 миллиметров, которые размещают под кожей фаллоса и фиксируют швами. Устанавливают до 12 штук, которые могут быть в разных участках: от начала полового органа до головки.
Также особую популярность набирают "розочки": когда на головке члена делают небольшие разрезы в форме розы, тем самым имитируя большую площадь. В результате происходит раскрытие крайней плоти, но риски очень высоки.
Это связано с тем, что за этой плотью постоянно накапливаются микробы, а площадь становится главным рассадником инфекций. Поэтому мужчинам приходится все чаще посещать кабинет дерматовенеролога.
Перед любыми действиями посоветуйтесь с врачом / Фото: Unsplash
Контурная пластика
Один из самых безопасных способов увеличения мужского полового органа – это применение гиалуроновой кислоты. В результате удается скорректировать форму не только в длину, но и в ширину.
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Ведь именно гиалуроновая кислота есть в каждом человеческом организме до 26 лет, а поэтому не несет никакой опасности для здоровья. В целом, такая процедура считается безболезненной. Для людей с низким болевым порогом врачи часто предлагают дополнительное применение местной анестезии в виде крема.
Выделяют и несколько опасных способов:
- Введение жира под кожу, что постепенно приводит к эмболии и может стать причиной обрезания члена.
- Введение силикона может привести к импотенции.
Поэтому перед тем, как выбрать определенный метод, необходимо взвесить все "за" и "против", ознакомившись с возможными негативными последствиями.
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