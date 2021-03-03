В большинстве случаев увеличение мужского полового органа не приносит желаемых результатов, а наоборот становится причиной серьезных осложнений. В интернете можно ознакомиться с большим количеством рецептов и советов, как быстро и эффективно увеличить мужской орган без хирургического вмешательства.

Об этом Здоровью 24 рассказала кандидат медицинских наук, врач дерматолог-онколог, инъекционист контурной пластики, владелица сети клиник эстетической медицины Мирослава Новосильская.

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В список самых распространенных и достаточно опасных методов входят:

применение вантуза;

помпа для накачки автомобильных колес, матрасов и прочее;

пылесос.

Мирослава Новосильская “Все перечисленные способы приводят к некротическим изменениям, что в дальнейшем становятся причиной образования болевого синдрома не только в области самого пениса, но и также в области всей мошонки. В результате пациенту ставят диагноз некроз и его ждет долгий и сложный процесс лечения для постепенного восстановления”.

Применение кремов и лосьонов для увеличения члена

Специальные кремы, гели и даже таблетки – все это неэффективные методы. Чаще всего такие средства влияют на качество сексуальной жизни, продолжительность полового акта, но никаким образом не касаются длины пениса. Ведь добиться удлинения полового органа у мужчин удается исключительно естественным путем, когда происходит стимулирование роста мягких тканей и деления клеток.

Кроме того, после кремов и лосьонов мужчины часто обращаются за помощью к дерматовенерологам, жалуясь на аллергические реакции. Это связано с гиперчувствительностью кожи, которая реагирует на состав компонентов.

В последнее время все чаще можно встретить рекламу крема для увеличения мужского полового органа, в составе которого содержится перец. Действительно, такие кремы позволяют добиться визуального удлинения, но это связано с тем, что эта составляющая улучшает кровообращение. Однако не стоит игнорировать и последствия применения такого средства: жжение кожи и покраснение.



Увеличить половой член в домашних условиях невозможно / Фото: Unsplash

Увеличение с помощью хирургического метода

Существует несколько вариантов хирургических методов для увеличения полового члена. Совсем недавно на международном съезде хирургов был рассмотрен вопрос увеличения пениса с помощью подрезки. При этом такой метод был признан неэффективным по нескольким причинам:

Максимальный результат от проведенной операции составляет не более 0,5 сантиметра в длину.

Член не увеличивается в головке, а во время полового акта может проникнуть вглубь на 0,5 сантиметра больше.

Еще один не менее распространенный, но также спорный метод, – применение специальных шариков диаметром от 2 до 12 миллиметров, которые размещают под кожей фаллоса и фиксируют швами. Устанавливают до 12 штук, которые могут быть в разных участках: от начала полового органа до головки.

Мирослава Новосильская “Но этот метод часто приводит к дискомфортным ощущениям партнерши во время полового акта, а также становится причиной воспалительных, инфекционных реакций у самого мужчины. Кроме того, металлические шарики могут привести к образованию келоидных рубцов, которые невозможно вылечить”.

Также особую популярность набирают "розочки": когда на головке члена делают небольшие разрезы в форме розы, тем самым имитируя большую площадь. В результате происходит раскрытие крайней плоти, но риски очень высоки.

Это связано с тем, что за этой плотью постоянно накапливаются микробы, а площадь становится главным рассадником инфекций. Поэтому мужчинам приходится все чаще посещать кабинет дерматовенеролога.



Перед любыми действиями посоветуйтесь с врачом / Фото: Unsplash

Контурная пластика

Один из самых безопасных способов увеличения мужского полового органа – это применение гиалуроновой кислоты. В результате удается скорректировать форму не только в длину, но и в ширину.

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Ведь именно гиалуроновая кислота есть в каждом человеческом организме до 26 лет, а поэтому не несет никакой опасности для здоровья. В целом, такая процедура считается безболезненной. Для людей с низким болевым порогом врачи часто предлагают дополнительное применение местной анестезии в виде крема.

Выделяют и несколько опасных способов:

Введение жира под кожу, что постепенно приводит к эмболии и может стать причиной обрезания члена.

Введение силикона может привести к импотенции.

Поэтому перед тем, как выбрать определенный метод, необходимо взвесить все "за" и "против", ознакомившись с возможными негативными последствиями.