Новое исследование показало, что регулярное употребление листовой зелени может улучшить работу мышц. А это, в свою очередь, может помочь уберечься от падений и переломов.

Согласно новому исследованию Университета Эдит Коуэн, употребление листовой зелени может творить чудеса с силой мышц. Все дело в нитратах, которые организм превращает в оксид азота.

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Оксид азота очень важен, ведь может открывать кровеносные сосуды, тем самым улучшая кровообращение и работоспособность.

Нашим мышцам необходим кислород. Особенно для людей, которые тренируются, кислород в крови словно топливо. Кроме того, он важен для восстановления мышц.

Результаты эксперимента

Исследователи оценили данные о состоянии здоровья 3 759 австралийцев за 12-летний период.

У участников, которые ели больше всего нитратов, сила нижних конечностей была на 11% выше.

Скорость их ходьбы была примерно на 4% выше по сравнению с участниками, которые ели меньше листовой зелени.

Исследователи также изучили физическую активность участников. Они обнаружили, что овощи увеличивают мышечную силу независимо от того, тренировались ли люди.

Какие продукты содержат много нитратов

Во время исследования участники употребляли шпинат, капусту и салат.

Также на нитраты богатая такая листовая зелень, как: фенхель, редис, петрушка, руккола и свекла (как и мангольд, так и обычный).