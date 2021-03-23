Увольнять ли медиков, которые не хотят вакцинироваться: мнения в партии "слуг" разделились
Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что считает правильным увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. В то же время глава партии Александр Корниенко отмечает, что это не позиция партии.
Источник:24 канал
Предложение увольнять медиков Дмитрий Гурин написал в фейсбук, в частности он отметил, что зарплату медиков, которые против вакцинации, после увольнения следует отдать врачам, которые согласились на прививки.
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Также нардеп добавил, что врачи, которые отказываются от вакцинации, не могут называться врачами.
Позиция партии иная
В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии 24 каналу подчеркнул, что это лишь позиция депутата, партия подобных официальных сообщений не делала.
Корниенко отметил, что врачам стоит быть примером в этом процессе, поскольку доверие к вакцинации может расти, если врачи будут вакцинироваться.
Любой человек может отказаться от вакцинации, у нас пока нет в законах никаких мер на этот счет. Это право человека, мы можем только призвать к доброй воле всех, кто в очереди на вакцинацию, в частности, врачей,
– добавил Корниенко.
Что известно о вакцинации медиков в Украине
- Вакцинация стартовала 24 февраля, препаратом Covishield. На первом этапе прививки против коронавируса получили врачи медучреждений, которые оказывают помощь больным COVID-19.
- 22 марта стартовал второй этап вакцинации, который предусматривает иммунизацию семейных врачей, которые первыми контактируют с инфицированными. На этом этапе вакцинальной кампании планируется охватить максимальное количество работников первичного медицинского звена.
- Отказ медиков делать прививки – не редкость. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, лишь 38% медработников готовы сделать себе прививку от коронавируса.
- За минувшие сутки прививки получили 10 904 человека.
- Всего первую дозу вакцины получили 121 928 человек, один человек получил полную дозу препарата.
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