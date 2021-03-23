Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что считает правильным увольнять медиков, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. В то же время глава партии Александр Корниенко отмечает, что это не позиция партии.

Предложение увольнять медиков Дмитрий Гурин написал в фейсбук, в частности он отметил, что зарплату медиков, которые против вакцинации, после увольнения следует отдать врачам, которые согласились на прививки.

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"80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%"

Дмитрий Гурин “В Киевском институте пульмонологии (!) по словам заведующей одним из отделений вакцинироваться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности" в необходимости вакцинации. Что это значит на практике? 80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%”.

Также нардеп добавил, что врачи, которые отказываются от вакцинации, не могут называться врачами.

Позиция партии иная

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии 24 каналу подчеркнул, что это лишь позиция депутата, партия подобных официальных сообщений не делала.

Александр Корниенко “ У каждого депутата есть свои мысли. У господина Гурина также они есть и он их высказывает. Это не позиция фракции. Это его видение и его аргументация. Я думаю, что всем нужно вакцинироваться, а врачам делать это в первую очередь”.

Корниенко отметил, что врачам стоит быть примером в этом процессе, поскольку доверие к вакцинации может расти, если врачи будут вакцинироваться.

Любой человек может отказаться от вакцинации, у нас пока нет в законах никаких мер на этот счет. Это право человека, мы можем только призвать к доброй воле всех, кто в очереди на вакцинацию, в частности, врачей,

– добавил Корниенко.

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