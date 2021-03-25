Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заверил, что увольнять медиков за отказ вакцинироваться против коронавируса не будут. Он подчеркнул, что в Украине прививки являются добровольными.

Глава Минздрава назвал абсурдом инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают прививаться. К теме Увольнять ли медиков, которые не хотят вакцинироваться: мнения в партии "слуг" разделились Максим Степанов “Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, теперь они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация”. Министр ожидает, что количество желающих сделать прививку будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия. Предложение увольнения врачей, которые против вакцинации Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил в фейсбуке, что медиков, которые отказываются вакцинироваться, нужно увольнять, а их зарплаты после увольнения следует отдать врачам, которые согласились на прививку.

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии 24 каналу подчеркнул, что это лишь позиция депутата, партия подобных официальных сообщений не делала.