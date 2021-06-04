Про появу типових комарів на узбережжі Чорного моря російському виданню повідомила завідувачка лабораторії проблем дезінсекції Інституту дезінфектології Росспоживнагляду Світлана Рославцева. Тигрові комарі незвичні для берегів Чорного моря, оскільки їхня Батьківщина – тропічні й субтропічні регіони Південної Азії.

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Чим небезпечні тигрові комарі

Ці комарі небезпечні тим, що є основними переносниками лихоманки Денге. Також вони можуть переносити вірус Зіка, чікунгунью, різні арбовірусні інфекції, жовту лихоманку, енцефаліти й навіть серцевого хробака. Комахи цього виду роблять дуже хворобливі укуси.

Цього комара раніше у нас ніколи не було. А зараз "комар-тигр" розселився по всій території Кавказького узбережжя, дістався до Новоросійська, в Криму його теж знаходять.

– розповіла Рославцева.

Вона також додала, що нині в окупованому Криму дуже багато москітів.

Як виглядають тигрові комарі

Їх називають тигровими не просто так. Їхнє чорне тіло вкрите білими смужками, навіть на лапках. Також у цих комарів є маленькі вусики, а голови коротші, ніж у звичайних.

Розпізнати тигрового комара досить просто навіть в тому випадку, якщо його тіло погано видно. Якщо ж такий комар напивається крові, черевце роздувається і може стати червоним.



Як виглядає тигровий комар з більш звичного для людей ракурсу / infoblancosobrenegro.com

Як захиститися від тигрових комарів

Якщо ці комарі є в окупованому Криму, цілком ймовірно, що їх можуть зафіксувати й у найближчих до півострова морських узбережжях.

Від будь-яких видів комарів, зокрема і тигрових, можна захищатися одними й тими ж засобами: