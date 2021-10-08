Уже 13 областей Украины в оранжевой зоне

8 октября 2021 , 11:08
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 8 октября 13 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. Наихудшие показатели имеет Луганская область – 742, Черновицкая – 738 и Харьковская – 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

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Так, в "оранжевую" зону могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Луганская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровненская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

Во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом.

Показатели госпитализации

В двух областях превышен уровень загруженности коек с кислородом – в Одесской (69%) и Харьковской областях (67,4%), при норме 65%. Также в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Наиболее критической ситуация является в Харьковской области – 86,6%, Херсонской – 78,7% и Запорожской – 71,8%.


Заболеваемость в областях Украины / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на изображение

Какая ситуация с COVID-19 в Украине?

По состоянию на 8 октября суточный прирост заболевших коронавирусом в Украине составляет 16 362. С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 514 005 случаев заболевания. По состоянию на 8 октября выздоровели 2 282 482 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стал 58 081 украинец.
Автор: Олександр Бевза