Уже 13 областей Украины в оранжевой зоне
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на 8 октября 13 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. Наихудшие показатели имеет Луганская область – 742, Черновицкая – 738 и Харьковская – 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.
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Так, в "оранжевую" зону могут быть отнесены следующие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
Во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом.
Показатели госпитализации
В двух областях превышен уровень загруженности коек с кислородом – в Одесской (69%) и Харьковской областях (67,4%), при норме 65%. Также в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Наиболее критической ситуация является в Харьковской области – 86,6%, Херсонской – 78,7% и Запорожской – 71,8%.
Заболеваемость в областях Украины / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на изображение