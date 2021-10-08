Уже 13 областей Украины в оранжевой зоне

По состоянию на 8 октября 13 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. Наихудшие показатели имеет Луганская область – 742, Черновицкая – 738 и Харьковская – 480. Впрочем, нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

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Так, в "оранжевую" зону могут быть отнесены следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Луганская,

Одесская,

Полтавская,

Ровненская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

Во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом.

Показатели госпитализации

В двух областях превышен уровень загруженности коек с кислородом – в Одесской (69%) и Харьковской областях (67,4%), при норме 65%. Также в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Наиболее критической ситуация является в Харьковской области – 86,6%, Херсонской – 78,7% и Запорожской – 71,8%.



Заболеваемость в областях Украины / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на изображение