Статистика за сутки

Это означает количество уколов и первой, и второй дозы вместе. При этом за сутки 10 ноября в Украине 277 097 человек вакцинировали против COVID-19.

Важно 48 миллионов прививок к концу 2021 года: насколько реальны планы Минздрава

За это же время одну дозу получили 147 344 человека. Полностью иммунизированы – 129 753 человека, то есть завершили курс иммунизации и сделали два укола от недуга.

Внимание! В Министерстве здравоохранения отмечали, что имеют план сделать в Украине до конца 2021 года 48 миллионов прививок от коронавируса. Для этого надо делать по крайней мере по 350 тысяч уколов от COVID-19 ежедневно.

Вакцинация проводилась 1 102 мобильными бригадами по иммунизации, 3 224 пунктами прививки и 433 центрами вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании прививали 11 844 730 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом), в частности:

получили одну дозу – 11 844 728 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек.

Всего провели 20 129 273 прививки (и первой, и второй дозами).

Внимание! В Минздраве в очередной раз отмечают необходимость вакцинации. 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Какими препаратами прививали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 783 865,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 960 911,

AstraZeneca – 1 490 037,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 050.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала