Статистика за сутки
Это означает количество уколов и первой, и второй дозы вместе. При этом за сутки 10 ноября в Украине 277 097 человек вакцинировали против COVID-19.
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За это же время одну дозу получили 147 344 человека. Полностью иммунизированы – 129 753 человека, то есть завершили курс иммунизации и сделали два укола от недуга.
Вакцинация проводилась 1 102 мобильными бригадами по иммунизации, 3 224 пунктами прививки и 433 центрами вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании прививали 11 844 730 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом), в частности:
- получили одну дозу – 11 844 728 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек.
Всего провели 20 129 273 прививки (и первой, и второй дозами).
Какими препаратами прививали украинцев:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 783 865,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 960 911,
- AstraZeneca – 1 490 037,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 050.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала