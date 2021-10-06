Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилось.
Важно COVID-19 все еще не под контролем, – ВОЗ
Критериям красного уровня эпидемической опасности отвечают:
- Харьковская;
- Запорожская;
- Херсонская области.
Уже сегодня – завтра (6 – 7 октября) Киевская школа экономики ожидает заседания национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно перехода этих регионов в "красную" зону, как говорится в сообщении.
Кто в зоне риска
В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Уже к концу 2021 года общее количество летальных случаев в Украине может выйти на показатель:
- по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек;
- по "желтому" – 80 тысяч человек;
- по "черным" – 92 тысяч.
Все будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантина и темпов вакцинации.
Что запрещено в красной зоне:
- работа кафе и ресторанов (можно на вынос);
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат;
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры, работа гостиниц и хостелов.
Зоны карантина / Инфографика 24 канал