Уже 3 области соответствуют красному уровню эпидемической опасности, – Ганиченко

В Киевской школе экономики прогнозируют, что три области Украины на днях переведут в "красную" зону карантина. Еще несколько областей находятся в зоне риска.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилось.

Важно COVID-19 все еще не под контролем, – ВОЗ

Критериям красного уровня эпидемической опасности отвечают:

Харьковская;

Запорожская;

Херсонская области.

Уже сегодня – завтра (6 – 7 октября) Киевская школа экономики ожидает заседания национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно перехода этих регионов в "красную" зону, как говорится в сообщении.

Кто в зоне риска

В зоне риска также находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области. Уже к концу 2021 года общее количество летальных случаев в Украине может выйти на показатель:

по "зеленому" сценарию на 68 тысяч человек;

по "желтому" – 80 тысяч человек;

по "черным" – 92 тысяч.

Все будет зависеть от мутации вируса, продолжительности иммунитета, карантина и темпов вакцинации.

Что запрещено в красной зоне:

работа кафе и ресторанов (можно на вынос);

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры, работа гостиниц и хостелов.



Зоны карантина / Инфографика 24 канал