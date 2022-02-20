Вскоре они могут перейти в зону с более слабыми ограничениями. Речь идет о Закарпатской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.

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Карантинное зонирование в Украине

Так, на сегодняшний день в красной зоне остаются следующие области:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Ровненская;

Хмельницкая.

Обратите внимание! Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений: запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения отменяются, если 100% работников и посетителей вакцинированы.

Однако при этом в Закарпатской и Ивано-Франковской стабилизировался показатель госпитализации. Это позволяет перейти в оранжевую зону.

Вместе с тем Ровненская область по всем параметрам уже соответствует желтой зоне адаптивного карантина. Ранее уже сообщалось, что локдаун в Ровненской области могут отменить.

Желтая зона

В желтой зоне находятся:

Львовская;

Харьковская;

Полтавская;

Черновицкая области.

Внимание! Остальные регионы Украины – на оранжевом уровне эпидемиологической опасности.

Карантинные зоны / Инфографика Минздрава

Карантин в Украине: последние новости

Еще в марте 2020 года в Украине был введен карантин из-за эпидемии коронавируса. С этого времени его постоянно продлевают. В настоящее время адаптивный карантин продлили до 31 марта 2022 года.

Верховная Рада приняла за основу проект закона о введении карантина. В документе говорится, что карантин могут устанавливать на 2 месяца и продлевать по необходимости.

По данным Киевской школы экономики, Украина уже начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но есть вероятность новой вспышки.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала

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