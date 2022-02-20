Вскоре они могут перейти в зону с более слабыми ограничениями. Речь идет о Закарпатской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.
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Карантинное зонирование в Украине
Так, на сегодняшний день в красной зоне остаются следующие области:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Ровненская;
- Хмельницкая.
Однако при этом в Закарпатской и Ивано-Франковской стабилизировался показатель госпитализации. Это позволяет перейти в оранжевую зону.
Вместе с тем Ровненская область по всем параметрам уже соответствует желтой зоне адаптивного карантина. Ранее уже сообщалось, что локдаун в Ровненской области могут отменить.
Желтая зона
В желтой зоне находятся:
- Львовская;
- Харьковская;
- Полтавская;
- Черновицкая области.
Карантинные зоны / Инфографика Минздрава
Карантин в Украине: последние новости
- Еще в марте 2020 года в Украине был введен карантин из-за эпидемии коронавируса. С этого времени его постоянно продлевают. В настоящее время адаптивный карантин продлили до 31 марта 2022 года.
- Верховная Рада приняла за основу проект закона о введении карантина. В документе говорится, что карантин могут устанавливать на 2 месяца и продлевать по необходимости.
- По данным Киевской школы экономики, Украина уже начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, но есть вероятность новой вспышки.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала
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