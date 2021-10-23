Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения даст возможность предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.

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Кроме этого, за время эпидемии в Украину поставили 25 миллионов доз вакцины, по меньшей мере 16 миллионов еще привезут.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Если мы будем считать от количества взрослого населения — это уже больше, чем 15%. Если мы считаем количество, что находится на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Надо минимум 70%".

Обязательная вакцинация

Ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют расширить список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации. Глава ведомства сказал, что Минздрав сейчас разрабатывает проект приказа, который проходит согласование.

Внимание! 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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