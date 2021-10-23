Уже 30% украинцев вакцинировались от коронавируса, — Ляшко

В Украине уже примерно 30% взрослого населения были вакцинированы от коронавируса. При этом, по состоянию на 23 октября, первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения даст возможность предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Кроме этого, за время эпидемии в Украину поставили 25 миллионов доз вакцины, по меньшей мере 16 миллионов еще привезут.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Если мы будем считать от количества взрослого населения — это уже больше, чем 15%. Если мы считаем количество, что находится на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Надо минимум 70%".

Обязательная вакцинация

Ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют расширить список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации. Глава ведомства сказал, что Минздрав сейчас разрабатывает проект приказа, который проходит согласование.

Новый рекорд прививок и вакцинация в Украине

За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы – 86 203 человека. Это рекордный показатель за все время.

От начала вакцинальной кампании вакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 15 676 299 прививок.

Врач-иммунолог Борис Донской в комментарии 24 каналу объяснил, что люди сами формируют характер периода заболеваний. Якобы количество волн болезни зависит от привитых и инфицированных.

Накануне Укрзализныця открыла пункты тестирования и вакцинации на крупнейших вокзалах страны. Сейчас получить прививки можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.