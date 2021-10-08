Уже 6 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

По состоянию на 8 октября уже более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Это означает, что они прошли полный курс прививок.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки удалось привить против коронавируса 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек полностью иммунизированы – 66 435 человек.

Важно Еще больше COVID-больных: за сутки заболели более 16 тысяч, госпитализированы 3 526 человек

В течение суток работали:

936 мобильных бригад;

3 050 пунктов прививки;

355 центров вакцинации.

Полностью привиты – 6 миллионов человек

С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человек, из них получили:

одну дозу – 7 421 450 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом провели 13 430 055 прививок.

Какие вакцины использовались

Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 разных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является однократной, то есть вводится всего 1 раз.

Какие вакцины в целом за все время использовали в Украине и в каком количестве: