Уже 6 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

8 октября 2021 , 08:54
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

По состоянию на 8 октября уже более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Это означает, что они прошли полный курс прививок.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки удалось привить против коронавируса 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек полностью иммунизированы – 66 435 человек.

Важно Еще больше COVID-больных: за сутки заболели более 16 тысяч, госпитализированы 3 526 человек

В течение суток работали:

  • 936 мобильных бригад;
  • 3 050 пунктов прививки;
  • 355 центров вакцинации.

Полностью привиты – 6 миллионов человек

С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человек, из них получили:

  • одну дозу – 7 421 450 человек;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом провели 13 430 055 прививок.

Какие вакцины использовались

Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 разных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является однократной, то есть вводится всего 1 раз.

Какие вакцины в целом за все время использовали в Украине и в каком количестве:

  • Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 487 187 доз,
  • CoronaVac от компании Sinovac – 2 051 500 доз,
  • Cominarity от компаний Pfizer-BioNTech – 2 844 067 доз,
  • AstraZeneca – 854 726 доз,
  • Janssen от компании Johnson & Johnson – 20 680 доз,
  • Moderna – 1 102 042 дозы.
Автор: Аліна Оліховська