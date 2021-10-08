Уже 6 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID-19
Источник:Минздрав
По состоянию на 8 октября уже более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Это означает, что они прошли полный курс прививок.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки удалось привить против коронавируса 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек полностью иммунизированы – 66 435 человек.
Важно Еще больше COVID-больных: за сутки заболели более 16 тысяч, госпитализированы 3 526 человек
В течение суток работали:
- 936 мобильных бригад;
- 3 050 пунктов прививки;
- 355 центров вакцинации.
Полностью привиты – 6 миллионов человек
С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человек, из них получили:
- одну дозу – 7 421 450 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом провели 13 430 055 прививок.
Какие вакцины использовались
Для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 разных видов вакцин. Из них одна (Janssen) является однократной, то есть вводится всего 1 раз.
Какие вакцины в целом за все время использовали в Украине и в каком количестве:
- Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 487 187 доз,
- CoronaVac от компании Sinovac – 2 051 500 доз,
- Cominarity от компаний Pfizer-BioNTech – 2 844 067 доз,
- AstraZeneca – 854 726 доз,
- Janssen от компании Johnson & Johnson – 20 680 доз,
- Moderna – 1 102 042 дозы.