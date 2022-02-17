Уже 73% жителей США выработали устойчивость к Омикрону

Иммунные системы большинства американцев теперь распознают Омикрон и готовы сражаться с любым вариантом коронавируса.

Ученые подозревают, что следующие вспышки коронавируса будут нести (если вообще будут нести) значительно меньшие потрясения для США.

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Как США выработали такой уровень иммунной защиты населения

Около 80 миллионов американцев уже переболели коронавирусом, а половина населения вообще получила повторные прививки против болезни.

В целом анализ свидетельствует, что 73% жителей США пока не восприимчивы к Омикрону, а к середине марта этот показатель может возрасти до 80%.

Это снизит циркуляцию вируса и, вероятно, подавит новую волну. Эксперты также сошлись во мнении, что в больницах будет гораздо меньше нагрузки в отделениях интенсивной терапии.

Профессор наук о показателях здоровья в Вашингтонском университете Али Мокдад заявил, что американцы научились бороться с коронавирусом. Хотя последний по-прежнему убивает более 2 000 человек каждый день. Десятки миллионов людей остаются уязвимыми, так что будущие вспышки еще точно будут.

Но COVID-19 уже не новый. Два года назад он появился в стране, где восприимчивым к инфекции было все население.

Я настроен оптимистично, даже если летом у нас будет вспышка, количество случаев будет расти, но госпитализаций и смертей не будет,

– заявил ученый.

Но у некоторых людей есть обманчивое чувство безопасности

Ученые из Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джона Хопкинса подсчитали, что к концу вспышки Омикроном инфицируются 3 из 4 человек в Соединенных Штатах.

И хотя население лучше защищено, многие остаются уязвимыми. Даже по наиболее оптимистичным оценкам популяционного иммунитета, у около 80 миллионов американцев повышенные риски болезни. Это примерно столько же, сколько и общее количество подтвержденных случаев инфицирования в США во время пандемии.

Исследователь вирусов из Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса Эндрю Пекош обеспокоен тем, что у невакцинированных людей, переболевших Омикроном, может быть обманчивое чувство безопасности. Хотя таким людям в первую очередь нужно вакцинироваться, чтобы улучшить свою иммунную защиту.