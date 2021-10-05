Уже 8 областей – в оранжевой зоне эпидпорога
Источник:Минздрав
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 октября, уже 8 областей Украины соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности из-за коронавируса. Это означает, что они не соответствуют показателям действующей желтой зоны адаптивного карантина.
Заболеваемость по стране
Уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране составляет 299 на 100 тысяч населения. При этом, что определенный показатель – 75 на 100 тысяч. В норме он только в Кировоградской области и соответствует показателю в 65.
Важно В Украине ожидают пик коронавируса: как долго он продлится
По состоянию на 5 октября "оранжевыми" являются следующие области:
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черновицкая.
Показатели госпитализации
Показатель уровня госпитализаций должен быть не более 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в 4 областях (в трех из них это наблюдается уже третий день подряд):
- Запорожской (65,8);
- Харьковской (72,2);
- Херсонской (71,2);
- Черновицкой (66,7).
Высокий прирост больных
Вся страна сейчас находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. При этом коэффициент новых случаев инфицирования превышен уже второй день подряд в Житомирской (20,3%), Сумской (22,9%) и Харьковской (23,2%) областях. Норма составляет менее 20%.