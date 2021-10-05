Уже 8 областей – в оранжевой зоне эпидпорога

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 октября, уже 8 областей Украины соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности из-за коронавируса. Это означает, что они не соответствуют показателям действующей желтой зоны адаптивного карантина.

Заболеваемость по стране

Уровень заболеваемости коронавирусом в целом по стране составляет 299 на 100 тысяч населения. При этом, что определенный показатель – 75 на 100 тысяч. В норме он только в Кировоградской области и соответствует показателю в 65.

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По состоянию на 5 октября "оранжевыми" являются следующие области:

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ровненская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

Показатели госпитализации

Показатель уровня госпитализаций должен быть не более 60 на 100 тысяч населения. Он превышен в 4 областях (в трех из них это наблюдается уже третий день подряд):

Запорожской (65,8);

Харьковской (72,2);

Херсонской (71,2);

Черновицкой (66,7).

Высокий прирост больных

Динамика уровня госпитализаций при норме до 50% превышена в Запорожской, Ровненской и Херсонской областях. За сутки к ним добавилась и Закарпатская область.

Вся страна сейчас находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. При этом коэффициент новых случаев инфицирования превышен уже второй день подряд в Житомирской (20,3%), Сумской (22,9%) и Харьковской (23,2%) областях. Норма составляет менее 20%.