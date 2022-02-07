Уже через 5 дней с появления COVID-симптомов самоизоляцию можно завершать, но есть условие

В Министерстве здравоохранения сообщили, что самоизоляцию можно завершать уже через 5 дней с даты появления симптомов коронавируса или получения положительного результата теста.

Срок самоизоляции пациентов с COVID-19 изменили

Однако есть условие – у пациента на данный момент не должно быть никаких симптомов. В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

Ранее В Украине сократят срок изоляции при COVID-19, – Кузин

В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования – то это также является основанием для завершения самоизоляции.

Самоизоляция в Украине: предпосылки

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней . То есть со времени появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще 3 дня, в течение которых не должно было быть симптомов COVID-19.

. То есть со времени появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще 3 дня, в течение которых не должно было быть симптомов COVID-19. Сегодня же Игорь Кузин сообщал, что Минздрав рассматривает возможность сокращения срока самоизоляции при заболевании COVID-19, однако не на 5 дней. Очевидно, решение изменили.

Также главный санврач подчеркнул, что после завершения самоизоляции сдавать повторный тест не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

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В ВОЗ сообщали о том, что инкубационный период при Омикроне короче – составляет примерно 3 суток, в то же время при Дельте 4–5, а иногда до 7 дней.