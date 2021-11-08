Сколько украинцев вакцинировалось от коронавируса
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, лидером по охвату прививкой остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации.
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Наименьшая охваченность вакцинацией на этой неделе зарегистрирована в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.
Виктор Ляшко
“На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили полный курс вакцинации”.
Вакцинация от коронавируса в Украине: коротко
- Вакцинация от коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок от COVID-19.
- Сейчас в Украине проводят прививку препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Все они признаны ВОЗ.
- С начала вакцинальной кампании в Украине привито 11,406 миллиона человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,93 миллиона человек. В общей сложности проведено 19,3 прививки.
- По данным опроса, проведенного ЮНИСЕФ, 54,6% опрошенных невакцинированных украинцев не готовы получить прививки от COVID-19. Впрочем, 42% готовы прививаться при определенных условиях.