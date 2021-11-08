Уже четверть украинцев вакцинировались от коронавируса, – Ляшко

На 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более 25% населения страны. Также около 40% украинцев получили одну дозу.

Сколько украинцев вакцинировалось от коронавируса

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, лидером по охвату прививкой остается Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации.

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Наименьшая охваченность вакцинацией на этой неделе зарегистрирована в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Виктор Ляшко “На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили полный курс вакцинации”.

Вакцинация от коронавируса в Украине: коротко