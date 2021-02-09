Уже на этой неделе: Pfizer зарегистрирует свою вакцину в Украине
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Источник:24 канал
Компания Pfizer подаст документы на регистрацию в Украине уже на этой неделе. Об этом Виктор Ляшко рассказал на форуме "Украина 30".
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Точная дата регистрации вакцин"
По его словам, самое очевидное, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине уже 11 февраля.
Виктор Ляшко
"Буквально в четверг мы ожидаем подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин".
После регистрации вакцины, по словам Ляшко, в Украине начнется "рутинный процесс иммунизации населения".
Коротко о предстоящей вакцинации украинцев
- Вакцинация в Украине, вероятно, начнется 15 февраля.
- План вакцинации состоит из 5 этапов.
- Украина договорилась о вакцинах от 4 производителей: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
- Президент Владимир Зеленский провел разговор с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой, он пообещал как можно быстрее доставить COVID-вакцину в Украину.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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