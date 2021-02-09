Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Компания Pfizer подаст документы на регистрацию в Украине уже на этой неделе. Об этом Виктор Ляшко рассказал на форуме "Украина 30".

К теме В Украине уже записывают желающих вакцинироваться против COVID-19, но есть условия

Точная дата регистрации вакцин"

По его словам, самое очевидное, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине уже 11 февраля.

Виктор Ляшко "Буквально в четверг мы ожидаем подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин".

После регистрации вакцины, по словам Ляшко, в Украине начнется "рутинный процесс иммунизации населения".

Коротко о предстоящей вакцинации украинцев



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала