Вакцина против Омикрона

Глава компании Pfizer Альберт Бурла отметил, что если возникнет потребность в новой усовершенствованной вакцине, то препарат будет готов уже к марту 2022 года.

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Если нам нужно будет изготовить новую вакцину, я думаю, что это произойдет в начале 2022 года, прежде чем она действительно будет доступна в больших количествах,

– сказал он.

К слову, в ВОЗ считают, что нет необходимости в том, чтобы разрабатывать совершенно новую вакцину из-за варианта Омикрон. Достаточно доработать те, которые уже есть.

Несмотря на это, о разработке новой вакцины также сообщила другая фармкомпания Moderna.

Что известно о штамме коронавируса Омикрон Штамм Омикрон обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Первый случай обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста. Ученые установили, что он имеет более 50 мутаций. Во Всемирной организации здравоохранения штамм назвали вызывающим беспокойство. Ведь его почти невозможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста. Поэтому Штамм Омикрон обнаружили в Южной Африке в конце ноября. Первый случай обнаружили с помощью привычного ПЦР-теста. Ученые установили, что он имеет более 50 мутаций. Во Всемирной организации здравоохранения штамм назвали вызывающим беспокойство. Ведь его почти невозможно обнаружить с помощью привычного ПЦР-теста. Поэтому ВОЗ направила команду ученых в Южно-Африканскую Республику для исследования штамма Омикрон. Кроме того, болеть могут даже те люди, которые уже перенесли COVID-19 . Сейчас в Украине не обнаружили коронавирус нового штамма, но данные о нем будут обновляться ежедневно. Штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не выявлено ни одной смерти.

Важно! В ВОЗ призвали не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами. К тому же в организации объявили отчет, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не выявлено ни одной смерти.



Важность вакцинации / Инфографика 24 канала

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