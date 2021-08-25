Уже не одна доза: Johnson & Johnson назвал эффективность после двух инъекций

Разработчики вакцины Janssen заявили о значительном увеличении антител после введения бустерной дозы. В частности, в Johnson & Johnson считают, что вторая доза вакцины Janssen уровень антител повысила в 9 раз.

Сейчас компания ведет переговоры с регуляторами о необходимости использования бустерной инъекции этим препаратом.

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Что показывают новые исследования

В ходе исследований удалось установить, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson формирует быстрое и устойчивое увеличение антител в 9 раз выше, чем через 28 дней после прививки первичным одноразовым препаратом.

В то же время отмечают, что однократная вакцинация препаратом Janssen обеспечивает в течение 8 месяцев сильную и устойчивую иммунную реакцию.

Учитывая новые данные мы видим, что бустерная доза вакцины Johnson & Johnson против коронавируса – еще больше увеличивает количество антител среди участников исследования, которые ранее получали нашу вакцину,

– говорится в сообщении.

На каких исследованиях базируются заключения

Уточняется, что речь идет о данных, полученных из двух исследований во время второй фазы, проведенных в США и Европе.

В исследовании приняли участие примерно две тысячи человек, которые получили бустерные дозы через шесть месяцев после введения первой дозы вакцины Janssen.

Сейчас Johnson & Johnson ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения и регуляторами в США и Европе о получении разрешения на ввод бустерной дозы вакцины Janssen.