Крупнейший центр прививки расположен в конференц-центре Austria Center Vienna. Там за фейковые документы просили до 650 евро.

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Уже взяли под стражу 21-летнего парня, который работал в этом центре. Это случилось на прошлой неделе.

Вероятное мошенничество с паспортами вакцинации в венском Austria Center Vienna (ACV) охватывает все больше людей,

– говорится в сообщении.

Детали схемы

Согласно следствию, задержанный работник центра вакцинации работал не сам. Группу лиц, которые ему помогали, пока не установили. Все они продавали поддельные сертификаты о прививках от коронавируса.

Правоохранители провели обыски у подозреваемого. Они изъяли, в частности:

230 наклеек о вакцинации против COVID-19 (их вклеивали в паспорта прививки);

множество чистых бланков сертификатов вакцинации.

Поддельные паспорта прививок продавали по 550 – 650 евро.

Не первый скандал

Известно, что центр вакцинации против коронавируса в Austria Center Vienna уже не впервые попадает в скандал с подделкой сертификатов прививки против COVID-19.

Сейчас прокуратура Вены расследует уже 3 отдельных дела против бывших работников этого центра.

Внимание. С начала февраля 2022 года в Австрии начало действовать требование об обязательной вакцинации от COVID-19. Исключение – беременные женщины и те люди, которые не могут быть привиты по медицинским причинам, а также лица, которые недавно перенесли COVID-19 (до 6 месяцев после выздоровления).