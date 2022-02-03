Уже не впервые: в крупнейшем центре вакцинации Вены подделывали COVID-сертификаты
Источник:Vienna.at
В венском центре вакцинации разоблачили мошенническую схему – там продавали поддельные сертификаты прививки.
Крупнейший центр прививки расположен в конференц-центре Austria Center Vienna. Там за фейковые документы просили до 650 евро.
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Уже взяли под стражу 21-летнего парня, который работал в этом центре. Это случилось на прошлой неделе.
Вероятное мошенничество с паспортами вакцинации в венском Austria Center Vienna (ACV) охватывает все больше людей,
– говорится в сообщении.
Детали схемы
Согласно следствию, задержанный работник центра вакцинации работал не сам. Группу лиц, которые ему помогали, пока не установили. Все они продавали поддельные сертификаты о прививках от коронавируса.
Правоохранители провели обыски у подозреваемого. Они изъяли, в частности:
- 230 наклеек о вакцинации против COVID-19 (их вклеивали в паспорта прививки);
- множество чистых бланков сертификатов вакцинации.
Поддельные паспорта прививок продавали по 550 – 650 евро.
Не первый скандал
Известно, что центр вакцинации против коронавируса в Austria Center Vienna уже не впервые попадает в скандал с подделкой сертификатов прививки против COVID-19.
Сейчас прокуратура Вены расследует уже 3 отдельных дела против бывших работников этого центра.Внимание. С начала февраля 2022 года в Австрии начало действовать требование об обязательной вакцинации от COVID-19. Исключение – беременные женщины и те люди, которые не могут быть привиты по медицинским причинам, а также лица, которые недавно перенесли COVID-19 (до 6 месяцев после выздоровления).