Бустерную дозу будут вводить через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в заявлении управления.
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Кого будут прививать
Бустерные дозу получат:
- люди старше 65 лет
- молодые с высоким риском тяжелого течения COVID-19;
- те, кто на работе контактирует с зараженными коронавирусом.
"Сегодняшние действия показывают, что наука и имеющиеся сейчас данные продолжают направлять принятия решений FDA относительно вакцин во время пандемии", – заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.
Бустерная доза: мнения разделились
Об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:
- в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки, а через шесть месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.
- вакцина от Moderna эффективная почти на 93% от коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность;
- бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта более чем 2,5 раза.
- в Johnson&Johnson заявили, что бустерная доза их вакцины от коронавируса повышает эффективность прививки до 94%.
Впрочем, Всемирная организация здравоохранения выступает резко против того, чтобы в странах с достаточным количеством вакцин делали третью прививку.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пока нет "достоверных статей в научных журналах и позиций международных организаций" о том, что введение третьей дозы вакцины от коронавируса является рекомендательным.