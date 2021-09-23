Уже официально: в США одобрили третью дозу вакцины от коронавируса

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование бустерной дозы вакцины Pfizer. Ею будут прививать людей из категории риска.

Бустерную дозу будут вводить через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer. Об этом говорится в заявлении управления.

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Кого будут прививать

Бустерные дозу получат:

люди старше 65 лет

молодые с высоким риском тяжелого течения COVID-19;

те, кто на работе контактирует с зараженными коронавирусом.

"Сегодняшние действия показывают, что наука и имеющиеся сейчас данные продолжают направлять принятия решений FDA относительно вакцин во время пандемии", – заявила исполняющая обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

Бустерная доза: мнения разделились

Об иммунизации тремя дозами своих вакцин заявили едва ли не все производители одобренных COVID-вакцин, в частности:

в Pfizer объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки, а через шесть месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

объявили, что эффективность их вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, и до 84% через 6 месяцев после второй прививки, а через шесть месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями. вакцина от Moderna эффективная почти на 93% от коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность;

эффективная почти на 93% от коронавируса даже через 6 месяцев после вакцинации, но новые мутации коронавируса могут повлиять на эффективность; бустерная доза вакцины Sinovac Biotech повышает уровень антител против штамма Дельта более чем 2,5 раза.

повышает уровень антител против штамма Дельта более чем 2,5 раза. в Johnson&Johnson заявили, что бустерная доза их вакцины от коронавируса повышает эффективность прививки до 94%.

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения выступает резко против того, чтобы в странах с достаточным количеством вакцин делали третью прививку.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пока нет "достоверных статей в научных журналах и позиций международных организаций" о том, что введение третьей дозы вакцины от коронавируса является рекомендательным.