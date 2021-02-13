Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавиурса уже после 1 марта 2021 года. Люди в возрасте от 18 до 59 лет будут попадать в лист ожидания.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что именно после 1 марта власти уже точно будут знать объемы поставок вакцин.

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Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц,

– отметил Ляшко.

Записаться на вакцинацию смогут люди, которые не относятся к приоритетным группам. Украинцы от 18 до 59 лет попадут в лист ожидания. Гражданам, которым уже исполнилось 60 лет, будут назначать дату и место вакцинации.

Как можно записаться на вакцинацию

Через специальный сайт – его запустят уже в ближайшее время;

через электронные очереди у семейных врачей;

позвонив в контакт-центр.

Обратите внимание! Со временем к этим способам записи может добавиться приложение "Дия".

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Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала