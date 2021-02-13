Уже после 1 марта: как украинцам записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19
Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавиурса уже после 1 марта 2021 года. Люди в возрасте от 18 до 59 лет будут попадать в лист ожидания.
Источник:Интерфакс-Украина
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что именно после 1 марта власти уже точно будут знать объемы поставок вакцин.
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Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц,
– отметил Ляшко.
Записаться на вакцинацию смогут люди, которые не относятся к приоритетным группам. Украинцы от 18 до 59 лет попадут в лист ожидания. Гражданам, которым уже исполнилось 60 лет, будут назначать дату и место вакцинации.
Как можно записаться на вакцинацию
- Через специальный сайт – его запустят уже в ближайшее время;
- через электронные очереди у семейных врачей;
- позвонив в контакт-центр.
Вакцинация в Украине: последние новости
- 13 февраля Ляшко сообщил, что первая партия вакцины прибудет в Украину на следующей неделе.
- Первой Украина получит препарат от AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал будущую вакцинацию – самой масштабной в истории Украины.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
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