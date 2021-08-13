Смертность в России

Это только официальные данные. Такие высокие показатели в стране – впервые за время пандемии.

Днем ранее В России рекордные 808 смертей за сутки: бурлит мутировавший коронавирус

Всего за сутки обнаружили 22 277 новых случаев инфицирования коронавирусом. В то же время более 8% больных не имели клинических проявлений болезни. Вместе с тем выздоровели за сутки – 19 368 человек.

Наибольшее число умерших за сутки в Москве – 59. В то же время удалось выздороветь в российской столице за тот же период – 3 043 лицам.

Кроме этого, в Санкт-Петербурге недуг унес жизни 42 человек.

Внимание! Всего за время пандемии в России только официально зарегистрировали 6 миллионов 557 тысяч 68 случаев коронавирусной инфекции. Еще 168 864 человека, к сожалению, умерли. Кроме этого, 5 миллионов 848 тысяч 340 пациентов выписали из больницы.

Коронавирус в мире

В мире, по данным ВОЗ, число заражений коронавирусом достигло 204,6 миллиона. Россия расположена на четвертом месте по количеству заражений. На первом – США (35,9 миллиона), на втором – Индия (32 миллиона), на третьем – Бразилия (20,2 миллиона).

Реальные цифры могут значительно отличаться