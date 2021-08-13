Уже в шестой раз Россия побила собственный рекорд по смертности от COVID-19
Источник:Стопкоронавирус.рф
Российские власти сообщили о рекордном показателе суточной смертности от коронавируса. Так, за сутки 12 августа зафиксировали 815 летальных случаев.
Смертность в России
Это только официальные данные. Такие высокие показатели в стране – впервые за время пандемии.
Днем ранее В России рекордные 808 смертей за сутки: бурлит мутировавший коронавирус
Всего за сутки обнаружили 22 277 новых случаев инфицирования коронавирусом. В то же время более 8% больных не имели клинических проявлений болезни. Вместе с тем выздоровели за сутки – 19 368 человек.
Наибольшее число умерших за сутки в Москве – 59. В то же время удалось выздороветь в российской столице за тот же период – 3 043 лицам.
Кроме этого, в Санкт-Петербурге недуг унес жизни 42 человек.Внимание! Всего за время пандемии в России только официально зарегистрировали 6 миллионов 557 тысяч 68 случаев коронавирусной инфекции. Еще 168 864 человека, к сожалению, умерли. Кроме этого, 5 миллионов 848 тысяч 340 пациентов выписали из больницы.
Коронавирус в мире
В мире, по данным ВОЗ, число заражений коронавирусом достигло 204,6 миллиона. Россия расположена на четвертом месте по количеству заражений. На первом – США (35,9 миллиона), на втором – Индия (32 миллиона), на третьем – Бразилия (20,2 миллиона).
Реальные цифры могут значительно отличаться
- С 6 июля показатели смертности от COVID-19 в Российской Федерации не были ниже 700 в сутки.
- Еще четыре раза повторялся рекордный на то время показатель – 799 умерших в сутки. У многих возникли подозрения.
- За сутки 11 августа зафиксировали 808 новых случаев. Специалисты связывают такие данные со штаммом коронавируса Дельта.
- Вместе с тем, демографы ставят под сомнение официальные показатели смертности от коронавируса в России. Многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель в более 500 тысяч с начала пандемии.
- Аналитик открытых данных Александр Драган убежден: это всего лишь статистические ухищрения для сокрытия реальных масштабов бедствия. По его словам власть РФ искажает данные региональных оперативных штабов и занижает цифры отдельных регионов по меньшей мере вдвое.