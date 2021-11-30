Омикрон в Швеции

Первый в Швеции случай нового варианта коронавируса Омикрон (B.1.1.529) подтвердилим в понедельник, 29 ноября, у человека, проживающего в южном регионе Сконе.

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Путешественник накануне вернулся из Южной Африки. Вариант обнаружили в образце, который взяли чуть больше недели назад.

Строгие мероприятия в Швеции

С пятницы, 26 ноября, в стране приняли более строгие меры по тестированию и проживанию для путешественников из южной части Африки.

Всем, кто едет в Швецию из Южной Африки, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии или Эсватине, настоятельно рекомендуется пройти тест на COVID-19 в день прибытия или как можно скорее, а также второй тест через 5 дней.

Внимание! Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.

По данным агентства здравоохранения, Швеция отслеживает все положительные тесты на COVID-19 у путешественников из-за рубежа и около 40% всех положительных тестов в стране.

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