Уже и в Швеции подтвердили первый случай заражения штаммом Омикрон.
Власти Швеции подтвердили первый в стране случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Об этом говорится в заявлении агентства общественного здравоохранения Швеции.
Омикрон в Швеции
Первый в Швеции случай нового варианта коронавируса Омикрон (B.1.1.529) подтвердилим в понедельник, 29 ноября, у человека, проживающего в южном регионе Сконе.
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Путешественник накануне вернулся из Южной Африки. Вариант обнаружили в образце, который взяли чуть больше недели назад.
Строгие мероприятия в Швеции
С пятницы, 26 ноября, в стране приняли более строгие меры по тестированию и проживанию для путешественников из южной части Африки.
Всем, кто едет в Швецию из Южной Африки, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии или Эсватине, настоятельно рекомендуется пройти тест на COVID-19 в день прибытия или как можно скорее, а также второй тест через 5 дней.Внимание! Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.
По данным агентства здравоохранения, Швеция отслеживает все положительные тесты на COVID-19 у путешественников из-за рубежа и около 40% всех положительных тестов в стране.
Штамм Омикрон: предыстория
- Первого человека, инфицированного штаммом Омикрон, обнаружили недавно в республике Ботсване.
- Штамм уже зафиксирован в Европе, Австралии, Израиле и Канаде. В Украине случаев инфицирования новым вариантом коронавируса не обнаружено.
- Известно, что этот штамм имеет большое количество мутаций, что потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным. Однако это пока точно не известно.
- Некоторые ученые считают, что Омикрон имеет потенциал стать опаснее Дельты.