Уже скоро: когда может начаться следующая волна COVID-19 в Украине

Заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась, но смертность находится до сих пор на высоком уровне. В 2022 году ситуация с пандемией будет зависеть от нескольких факторов.

А заболеваемость начнет снова расти уже с января 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга.

Важно Спад волны COVID-19 в Украине ускорился, – Ляшко

От чего будет зависеть ситуация с COVID-19

Как сообщил специалист, все будет зависеть от двух факторов. А именно:

от вспышки коронавируса в Европе; также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране.

Мы ожидаем начало роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года,

– сказал Ганиченко.

Что может спасти

По его словам, рост заболеваемости ожидается уже с января следующего года, если не введут локдаун. В этом году он помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля.

"Но здесь будет налагаться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января", – отметил Ганиченко.

Коронавирус в Украине: актуальное

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что спад нынешней волны COVID-19 в Украине ускорился. Кроме этого, наблюдается разгрузка медицинской системы.

Источник: Минздрав