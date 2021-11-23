Уже скоро: когда может начаться следующая волна COVID-19 в Украине
Источник:KSE
Заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась, но смертность находится до сих пор на высоком уровне. В 2022 году ситуация с пандемией будет зависеть от нескольких факторов.
А заболеваемость начнет снова расти уже с января 2022 года. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга.
Важно Спад волны COVID-19 в Украине ускорился, – Ляшко
От чего будет зависеть ситуация с COVID-19
Как сообщил специалист, все будет зависеть от двух факторов. А именно:
- от вспышки коронавируса в Европе;
- также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране.
Мы ожидаем начало роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года,
– сказал Ганиченко.
Что может спасти
По его словам, рост заболеваемости ожидается уже с января следующего года, если не введут локдаун. В этом году он помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля.
"Но здесь будет налагаться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января", – отметил Ганиченко.Напомним! Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что спад нынешней волны COVID-19 в Украине ускорился. Кроме этого, наблюдается разгрузка медицинской системы.
Коронавирус в Украине: актуальное
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировали 12 729 новых больных COVID-19. Тем временем число тех, кто выздоровел, выше, чем количество новых больных.
- За все время пандемии в стране выявили 3 353 136 больных коронавирусом, 2 796 597 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла 82 318 жителей страны.